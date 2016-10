Basisschool Woutertje van Leyden toch open

LEIDEN - Proo Leiden zet alsnog de plannen door voor het openen van basisschool Woutertje van Leyden. In een brief aan ouders meldt het openbaar onderwijs na de kerstvakantie te willen beginnen met de dependance in de Houtmarktschool. Met die brief schendt Proo de afspraak met gemeente en de Haanstraschool om tijdens het mediationtraject geen plannen naar buiten te brengen.

Proo Leiden kwam begin dit jaar onverwacht op de proppen met het plan voor een nieuwe basisschool. Deze school moest een einde...