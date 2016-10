Nachtelijke klim in Leidse Meelfabriek ’levensgevaarlijk’

LEIDEN - ,,Levensgevaarlijk’’, noemt directeur Margot Simons van de Leidse Meelfabriek het nachtelijk bezoek van twee mannen aan het verlaten gebouw. Een van de mannen raakte in de nacht van woensdag op donderdag gewond na een val van het dak.

Door Liza Janson - 13-10-2016, 18:50 (Update 13-10-2016, 18:50)

,,Het is een industrieel gebouw dat niet bestemd is voor dit soort tochten’’, zegt Simons. De man van ongeveer 25 jaar oud, wist samen met een andere man het verlaten fabriekspand binnen te komen. Ze braken in en klommen via kruip-door-sluip-doorruimtes naar boven. Van een dak van zo’n 40 meter hoog viel één van hen een paar meter naar beneden en brak zijn been. Hulpdiensten wisten de man al abseilend naar beneden te krijgen.

,,Als je hier kijkt, begrijp je dat je in dit pand niet op een houten vloer moet staan’’, zegt de beheerder van het pand en wijst naar een groot gat. Hij werd gisterochtend vroeg uit zijn bed gebeld. ,,Ik heb de politie en brandweer binnengelaten, samen zijn we op zoek gegaan naar de man.’’ Hij bleek op het dak van de zevende etage te zitten en kon niet meer weg. De twee mannen verklaarden volgens de brandweer dat ze foto’s wilden nemen van Leiden.

Slangenmens

Daar hadden ze blijkbaar heel wat voor over. De oude fabriekshallen zijn met hekken volledig afgesloten, er hangen camera’s en op de deuren zitten grote cilindersloten. ,,Dus om binnen te komen moet je inbreken’’, zegt de beheerder. Hij loopt naar de plek waar de mannen dat gedaan hebben. Ze sloopten een houten afscheiding en kropen onder een trap door. ,,Je moet een slangenmens zijn om dat te doen.’’

Graffiti op de muren laat zien dat het niet de eerste keer is dat mensen stiekem het terrein betreden. Oude industriële gebouwen hebben volgens Simons enorme aantrekkingskracht. ,,Het is leuk dat de Meelfabriek in trek is, maar niet op zo’n manier. Kom dan op Monumentendag en niet in de nacht. Nu zijn er ruim dertig mensen bezig geweest om hem te helpen.’’ Simons wil aangifte doen van de inbraak.