Deze winter geen asielzoekers naar Duinrell

Archieffoto ANP Deze winter krijgt Duinrell alleen vakantiegasten.

WASSENAAR - De vluchtelingenstroom is zo drastisch afgenomen dat ook Duinrell deze winter geen asielzoekers verwelkomt. ,,We hebben geen aanvraag gekregen’’, zegt woordvoerder Peter Wijnen van het Wassenaarse attractiepark.

Door Marieta Kroft - 13-10-2016, 19:02 (Update 13-10-2016, 19:35)

Dat betekent dat Duinrell de extra inkomstenbron van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) uit de huur van 120 vakantiehuizen misloopt.

Wijnen heeft er geen reactie op. ,,We hebben de asielzoekers tien winters lang met plezier en in goede harmonie gehuisvest op ons landgoed. Maar het is duidelijk dat er nu geen behoefte aan is....