Behouden polder blijkt een bittere pil

archieffoto taco van der Eb

LEIDEN - Vanuit de lucht is het een vlak groen laken, met smalle waterstrepen. De veelbesproken weilanden aan de meest zuidelijke rand van Leiden moesten een groot bedrijventerrein worden. Lekker dichtbij rijksweg A4. Protesten van natuurbeschermers waren aanvankelijk vruchteloos, maar in de afgelopen tien jaar gingen toch steeds meer Leidse raadsfracties overstag. In 2010 tekende zich een meerderheid af voor het grotendeels ongerept laten van het gebied, wat afgelopen dinsdag definitief werd bekrachtigd.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 11:05 (Update 14-10-2016, 11:05)

Een heuglijk moment voor de pleitbezorgers van groen, maar...