Cel voor luxe leven van crimineel geld

LEIDEN - Leidenaar Isaac C. (64) moet anderhalf jaar de cel in. Hij ontkent het, maar de rechtbank acht bewezen dat hij zijn luxe leven in onder meer een Spaans vakantiehuis met zwembad, een mooie speedboot en dure auto's bekostigde met tonnen crimineel geld.

Door Jan Jaap Broekhuijsen - 13-10-2016, 19:18 (Update 13-10-2016, 19:33)

Voor deze manier van witwassen legde de rechtbank woensdag een hogere straf op dan het jaar dat het openbaar ministerie tijdens tijdens de behandeling van de strafzaak eiste, twee weken geleden.

Bij C. thuis werden in 2014 ook nog...