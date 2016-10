Zorgen onder woonbooteigenaren nu er nog maar één hypotheekverstrekker is

Foto Hielco Kuipers Woonboten in de Oude Herengracht in Leiden.

LEIDEN/REGIO - Op de woonbotenmarkt heerst onrust. Sinds 1 oktober is er nog maar één bank die woonboothypotheken verstrekt. Makelaars en eigenaren verwachten problemen.

Door Liza Janson - 13-10-2016, 20:04 (Update 13-10-2016, 20:04)

In Leiden liggen naar schatting zo’n tweehonderd woonboten, een redelijk grote woonbotenstad, zegt Max Noordhoek van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO).

Consequenties

ING besloot een half jaar geleden te stoppen met het verstrekken van hypotheken voor woonboten omdat het volgens de bank een ’onzeker product’ is. Met zo’n 12.000 boten in heel Nederland, is de markt relatief klein en daardoor voor banken weinig interessant. De Rabobank is sinds deze maand de enige partij die nog over is en dat baart zorgen. ,,Als er niks verandert gaat het onherroepelijk consequenties hebben. Ik wil geen paniek zaaien, maar de zorgen zijn groot’’, zegt woonbootmakelaar Harald Falkeisen. Hij verkoopt zo nu en dan een woonboot in Leiden, al ligt zijn markt vooral in Amsterdam. Falkeisen verbaast zich over de verhoogde renteopslag van de Rabobank sinds ING zich heeft teruggetrokken. Deze opslag ging van 0,2 naar 0,8 procent. ,,Volstrekt onaanvaardbaar. Het is een monopoliepositie. Ik begrijp niet dat de overheid dit laat gebeuren.’’

Omdat ING aankondigde om te stoppen, besloten veel mensen voor 1 oktober nog snel hun boot te verkopen of er juist een te kopen. ,,De weken ervoor was er veel meer belangstelling dan normaal. Ook in Leiden’’, zegt woonbootmakelaar Hans Willemsen. Marloes Gries uit Leiden verkocht haar woonboot deze zomer. ,,Toen we hoorden dat ING met de hypotheken zou stoppen, baarde ons dat zorgen. Ik vind het een heel slechte stap van ING. Waterwonen is juist steeds populairder en toegankelijker geworden, dus het is heel vreemd dat ze ermee stoppen.’’

Afwachtend

Willemsen ziet dat kopers en verkopers nu een afwachtende houding aannemen. ,,Ik merk heel duidelijk dat er sinds 1 oktober minder aanvragen zijn. Mensen denken: zal ik het in de verkoop doen? Wordt het nog wel verkocht als ik nu een woonboot koop?’’

Michel van Tongeren is een van de mensen die voor 1 oktober nog snel een woonboot kocht. De Noordwijker had altijd al de droom om op het water te wonen. Toen hij en zijn partner in augustus aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout een woonboot zagen, belandde hij op een roze wolk. Ze maakten een afspraak met de makelaar en sloten ,,op het laatste nippertje’’ een hypotheek bij ING af. Hij is blij dat het gelukt is. ,,Het was heel spannend’’, zegt Van Tongeren.

Waardedaling

Onder woonbootbezitters is bezorgdheid over waardedaling, merkt Noordhoek van de Landelijke Woonboten Organisatie. ,,Doordat een hypotheek krijgen lastiger wordt, zal de vraag minder worden en dat leidt vaak tot een prijsdaling. Nieuwe kopers zijn afwachtend en kijken de kat uit de boom.’’

Ook is er angst dat wonen op het water straks meer voor de elite wordt. De Rabobank geeft alleen hypotheken voor de boot en niet voor de ligplaats. ,,Volledige financiering is niet meer mogelijk. Daardoor ben je op zoek naar mensen die zakken eigen geld hebben’’, zegt Falkeisen. ,,Wil je een woonboot kopen, dan moet je een flink bedrag meenemen. Dat is jammer, want zo was het nooit en zo willen we het ook niet’’, zegt ook Noordhoek van de LWO.

Noordhoek hoopt dat de overheid druk op banken gaat uitoefenen. ,,Hypotheken moeten simpeler, dan komen er misschien nieuwe partijen. Wanneer dat niet gebeurt, is een duwtje van de overheid nodig’’