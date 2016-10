Vader Leidse Syrië-ganger: ’Hoop op nieuwe toekomst voor Reda’

Foto AP Mohamed Nidalha.

LEIDEN - Mohamed Nidalha, de vader van de Leidse Syrië-ganger Reda, dacht lange tijd dat hij zijn zoon nooit meer zou terugzien. Maar nu heeft hij hoop.

Door Annet van Aarsen - 13-10-2016, 21:31 (Update 13-10-2016, 23:27)

Alleen ingewijden wisten het: Reda Nidalha ontvluchtte zo’n vier maanden geleden het gebied van Islamitische Staat.

Deze week dook de Leidenaar ineens op in een reportage op de BBC over een kamp in het noorden van Syrië waar het Vrije Syrische Leger overgelopen IS-strijders zou opvangen en rehabiliteren.

Reda nam - zijn gezicht verborgen achter een doek,...