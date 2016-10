Bijzondere samenscholing aan de Terweeweg

Foto Hielco Kuipers SP-Kamerlid Harry van Bommel spreekt bij de onthulling van de plaquette voor RMS-president Chris Soumokil in Oegstgeest.

OEGSTGEEST - De tuinman van het Moluks kerkelijk centrum in Houten heeft zich opgeworpen als verkeersregelaar. Hij maant langsfietsende scholieren tot stilte en vraagt vriendelijk of de overbuurman even wil wachten met het snoeien van de heg. En zouden de bezoekers alsjeblieft niet op de rijbaan willen staan maar zich willen opstellen op het trottoir?

Door Ruud Sep - 14-10-2016, 11:49 (Update 14-10-2016, 11:49)

Het is een bijzondere samenscholing, deze donderdagmiddag aan de Terweeweg in Oegstgeest, met enkele tientallen Molukkers en hooguit een handje vol blanke Nederlanders. Op de stoep van...