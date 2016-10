Politie zoekt verdachte na insluiping en babbeltruc in Roelofarendsveen

ROELOFARENDSVEEN - De politie zoekt een man die vrijdagochtend een woning van een 89-jarige vrouw in Roelofarendsveen is binnengeslopen. Hij probeerde vervolgens met een babbeltruc sieraden afhandig te maken van de vrouw.

Door Internetredactie - 14-10-2016, 15:48 (Update 14-10-2016, 15:49)

Dat meldt de politie op Facebook. Het incident vond plaats in de omgeving van de Middenweg tussen 8.45 en 10 uur.

De politie is nog op zoek naar hem. Het signalement beschrijft een licht getinte man die 1.75/1.80 meter lang is. Hij zou een Surinaams of Antilliaans accent hebben en tussen de 25 en 35 jaar zijn.

Hij droeg een donkere jas en een donkerkleurige muts. Verder had hij ook overwegend donkere kleren aan.