’Mishandeld door de makelaar’

LEIDEN - Een bewoner van de Lage Rijndijk doet maandag aangifte van huisvredebreuk en mishandeling tegen het Leidse verhuurbedrijf Easy Makelaars. Een conflict over onderhoudstaken liep vorige week zo uit de hand, dat de huurder hardhandig het kantoor aan de Pelikaanstraat werd uitgewerkt toen hij verhaal kwam halen. Het incident was even live op Facebook te zien.

Door Binnert Jan Glastra - 15-10-2016, 19:32 (Update 15-10-2016, 19:32)

Ahmed, die niet met zijn achternaam in de krant wil, heeft het helemaal gehad met het verhuurbedrijf waar hij begin dit jaar mee in zee...