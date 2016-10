Drukte in de stad door open dag

LEIDEN - Ruim 12.000 middelbare scholieren bezoeken zaterdag de open dag van de Leidse universiteit.

Door Ivy Grootendorst - 14-10-2016, 16:40 (Update 14-10-2016, 16:40)

Op verschillende universitaire locaties kunnen de scholieren presentaties bijwonen van studies waar zij geïnteresseerd in zijn. In de Pieterskerk is de Informatiemarkt, waar alle opleidingen presenteren en studenten worden geïnformeerd door studenten, docenten en studieadviseurs over de stad en het studentenleven. Naast het programma van de universiteit worden er door ruim twintig horecazaken een speciaal lunchmenu aangeboden, kunnen aankomende studenten Leiden vanaf het water bekijken in een rondvaartboot of vervoerd worden door de stad in een tuktuk. De volgende open dag van de universiteit is 25 februari aanstaande.