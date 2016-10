Leidenaar met passie voor VN

LEIDEN - De 18-jarige Leidenaar Elian Yahye is vandaag gestart met zijn campagne om voor twee jaar jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te worden.

Door Ivy Grootendorst - 14-10-2016, 16:43 (Update 14-10-2016, 16:43)

Elian wil zich, op een positieve manier, vooral richten op minderheden die in veel landen onder zware druk staan. Jongerenvertegenwoordigers zijn de schakel tussen jongeren en politieke instanties. Ze zoeken naar meningen en ideeën van jongeren en bespreken deze met beleidsmakers en de VN in New York. De finalist met de meeste stemmen wint tijdens de ’Nacht van de VN’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 24 oktober. Stemmen kan via jongerenvertegenwoordigers.nl.