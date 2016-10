Veertigste seizoen voor Jazz on Sunday

Foto Emile van Aelst Er wordt zelfs op de bar gemusiceerd bij Jazz on Sunday.

LEIDEN - Jazz on Sunday begint zondag aan het veertigste seizoen. Na omzwervingen door half Leiden is sinds ongeveer vijftien jaar De Grote Beer de thuisbasis. Zes keer per jaar klinkt hier op zondagmiddag jazzmuziek.

Door Theo de With - 15-10-2016, 10:00 (Update 15-10-2016, 10:39)

Het is een familie-aangelegenheid. Henny Kwik stond veertig jaar geleden aan de wieg van Jazz on Sunday. Inmiddels wordt de kar getrokken door zijn dochters Trudy en Marja Kwik. ,,Na het overlijden van mijn vader in 2007 was er geen haar op ons hoofd die aan stoppen dacht’’, zegt de Leidse evenementenorganisator Trudy Kwik.

Jazz on Sunday is door Henny Kwik en Frans Montanus in 1976 bedacht. ,,Mijn vader had al een aantal jazzclubs gehad. Toen deze mannen steeds meer een gezinsleven kregen, besloten ze jazzconcerten op zondagmiddag te organiseren. Dat bleek een gouden greep. Soms waren er wel tien optredens per seizoen.’’

Het restaurant van de voormalige Groenoordhallen was de eerste plek waar Jazz on Sunday neerstreek. ,,Als ik me goed herinner heeft toenmalig wethouder Dick Tesselaar, ook een niet onverdienstelijk drummer, nog op de openingsmiddag gespeeld. Daarna kwamen we in het restaurant van Menken Bowling terecht. Ook daar hebben we jaren gezeten, net als in de Doelensteeg.’’

De Grote Beer, het café-restaurant aan de Rembrandtstraat, biedt nu een podium aan de jazzconcerten. ,,Natuurlijk zijn er in de loop der jaren wel dingen veranderd’’, aldus Trudy Kwik. ,,We hebben de concerten gratis gemaakt. Met sponsors en donateurs dekken we de kosten. Tot nu toe spelen we daarmee quitte. Wel is het aantal concerten teruggebracht naar zes per seizoen.’’

Zondagmiddag speelt het Rob Agerbeek Trio in De Grote Beer. Jurjen Donkers verzorgt de zang. ,,We proberen tegenwoordig met onze programmering ook een jonger publiek te trekken. Dat lukt met bijvoorbeeld de jazzband van Minerva. Die verzorgt op 11 december een concert.’’

Andere artiesten van dit seizoen zijn Wouter Kiers & Band, Jos van Beest and Friends, Toine Scholten en het Sven Rozier Trio.

Jazz on Sunday met Rob Agerbeek Trio & Jurjen Donkers, zondag 16 oktober, 16.00 uur, De Grote Beer, Rembrandtstraat 27, Leiden, gratis toegang.