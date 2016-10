Romeins schip Victoria voor het eerst op Nederlands water

KATWIJK - „Een, twee, drie”, roept de bevelvoerder van het schip ’Victoria’. De roeiers slaan de houten riemen gedisciplineerd in het water van het Prins Hendrikkanaal in Katwijk. Het is voor het eerst dat de replica van het Romeinse patrouilleschip op de Nederlandse wateren vaart.

Door Alieke Hoogenboom - 14-10-2016, 18:00 (Update 14-10-2016, 18:00)

„Heel bijzonder”, zegt een opgetogen Paul van der Heijden, directeur van RomeinenNu, die de reis vanuit Duitsland heeft geregeld. „De replica heeft al eens in het Archeon gestaan, maar toen was het meer een kijkboot.” Van alleen...