Niet jaren wachten op bredere A4

Foto Hielco Kuipers Door afsplitsen van de parallelbaan en het versmallen van de hoofdrijbaan ontstaan dagelijks files op de A4 bij Leiden.

LEIDEN - Het geld voor de aanleg van een extra rijstrook op de plaats van de ’flessenhals’ in de A4 bij Leiden is gereserveerd. En bij de recente reconstructie van de weg is al aan alle kanten rekening gehouden met die verbreding. De dagelijkse files en bijna dagelijkse ongelukken op dit stukje snelweg zouden dus op korte termijn tot het verleden kunnen behoren.

Door Ruud Sep - 15-10-2016, 8:16 (Update 15-10-2016, 8:16)

Toch meldde verkeersminister Melanie Schultz afgelopen zomer nog aan de Tweede Kamer dat dat extra strookje asfalt er in...