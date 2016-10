Even bellen voor WOZ-waarde

Foto ANP/Remko de Waal Uiteindelijk is het de bedoeling dat van alle Nederlandse woonhuizen de WOZ-waarde kan worden gevonden via www.wozwaardeloket.nl.

REGIO - Vanaf begin deze maand zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om de WOZ-waarde van alle huizen openbaar te maken. Maar nog lang niet overal in de regio zijn ze zo ver dat de officiële taxatiewaardes van woonhuizen via internet opvraagbaar zijn. Bij veel gemeenten kunnen inwoners alleen achter de WOZ-waarde van het huis van de buren komen door die telefonisch op te vragen bij het gemeentehuis.

Door Ruud Sep - 15-10-2016, 9:24 (Update 15-10-2016, 9:24)

Slechts twee regiogemeenten hebben hun zaakjes helemaal op orde. Voorschoten en Noordwijkerhout zijn netjes...