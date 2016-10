OM blijft erbij: verdachte de cel in voor doodsteken Pierre

DEN HAAG / ALPHEN - Voor Alphenaar Pierre Weymans eindigde een nachtje stappen in een fatale vechtpartij. De man die de 27-jarige Weymans in 2014 dood stak, moet van het Openbaar Ministerie de cel in. De officier eiste vijf jaar cel in hoger beroep.

Door Roel Visser - 14-10-2016, 17:35 (Update 14-10-2016, 17:35)

Weymans zou zijn vriend te hulp zijn geschoten, die ruzie had met verdachte Yassine B. Deze stak Weymans vier keer in zijn been, waardoor hij een slagaderlijke bloeding kreeg.

Eerder liet de rechtbank B. vrijuit gaan. De rechters stelden dat er sprake was van noodweer. B. vocht met Weymans en zijn vriend en zei dat hij zijn mes pakte om zichzelf te redden. Het openbaar ministerie gelooft daar niets van. Tijdens het hoger beroep laat de hofaanklaagster donderdag haar ongenoegen blijken: „Verdachte was na het steken rustig en overwogen. Hij gooide zijn mes weg en dook drie dagen onder. Daar is de rechtbank aan voorbij gegaan. De dood van Pierre sloeg in als een bom. De tweede bom was de uitspraak van de rechtbank. Het is onbegrijpelijk.”

De verdachte blijft bij zijn verhaal. „Ik kon niet anders”, zegt hij tegen de hofrechters: „Pierre had me in een nekklem waardoor ik bijna stikte. Zijn vriend stond me op mijn rug te schoppen: ik kon geen kant op.”

Tegen het ochtendkrieken van 14 december 2014 kreeg Yassine het aan de stok met het latere slachtoffer en diens vriend bij club Bar Amsterdam in de Julianastraat in Alphen. Volgens Yassine zou hij aan de vriend een lang vloeitje hebben gevraagd om een joint te draaien en werd hij direct vijandig bejegend. „Wat wou je nou? Kutmarokkaan!’’, zou de vriend van Pierre smalend hebben geroepen. Het latere slachtoffer zou zijn vriend te hulp zijn geschoten en met Yassine op de grond zijn beland. Die stak hem vier maal met een mes in zijn been. Een slagaderlijke bloeding volgde, Pierre overleed twee weken later in het ziekenhuis.

Volgens de aanklaagster was de nekklem juist bedoeld om te voorkomen dat verdachte zijn mes zou gebruiken. „Daar had hij immers al mee gedreigd en staan zwaaien.” Van een geestelijke noodtoestand bij de verdachte tijdens de worsteling zou volgens het OM ook geen sprake zijn geweest. Toch eist het OM nu niet opnieuw tien jaar cel, zoals eerder bij de rechtbank. Uit getuigenverklaringen bleek volgens de aanklaagster dat het slachtoffer en diens vriend mogelijk ook een bepaalde rol hadden gespeeld in het geweld. „Daarom is de eis van het OM lager geworden.”

De zus van de doodgestoken Pierre mag tegen het hof ook iets zeggen over de beslissing van de rechtbank om verdachte vrijuit te laten gaan. Ze wil alsnog een celstraf opgelegd zien. „Waarom werd Yassine geloofd? Hij heeft een strafblad en is gevaarlijk. Wanneer komt er eindelijk iemand voor mijn broertje op?”

Het hof doet uitspraak op 27 oktober.