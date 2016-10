Toch omstreden subsidie voor Voor Elkaar

VOORSCHOTEN - De welzijnsorganisatie Voor Elkaar krijgt toch de omstreden extra subsidie van 75.000 euro van de gemeente Voorschoten om ontwikkelingen te kunnen doormaken.

Door Marieta Kroft - 14-10-2016, 17:39 (Update 14-10-2016, 17:41)

Een meerderheid van VVD, ONS Voorschoten en CDA stemt in, al was het voor de christen-democraten ’een lastig dilemma’. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en D66 wilden uitstel. Zij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat het geld ook daadwerkelijk voor de gewenste ontwikkeling wordt gebruikt. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering.

De welzijnsorganisatie maakt een woelige tijd door. Toenmalig directeur...