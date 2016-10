Ernstig fietsongeluk laat Claire Mulder niet los

LEIDEN - Wel de naam van de veroorzaker, maar geen schadevergoeding. Claire Mulder heeft dubbel last van de naweeën van een pijnlijk fietsongeluk en zoekt getuigen en gerechtigheid.

16-10-2016

Het ongeluk vond plaats op zaterdag 9 juli rond half zes ’s middags. De Leidse vrouw van 58 jaar fietste op de Haagweg. In haar ooghoek zag ze vanaf het Noordeinde een racefietser aankomen. Aan zijn rugzak golfden witte touwen in bogen achter hem aan. „Ik dacht nog, wat een apart effect geven die touwen”, zegt Mulder. „Maar kort daarop werd ik door hem gesneden en brachten die twee touwen van 3-3,5 meter mij ten val. Deze gingen om mijn bel en stuur waardoor ik een enorme smak maakte. Ik bloedde, maar ik heb kunnen voorkomen, dat mijn hoofd het asfalt raakte. Mijn heup en schouder deden enorm veel pijn. Mensen schoten toe en pakten mijn fiets. Het voelde alsof ik alles gebroken had. Het viel echter mee.”

„Na enige tijd schaarde de veroorzaker zich bij de omstanders, herinnert Mulder zich, zittend op het asfalt. „Ik was boos, en sneerde ’doe die touwen weg’, waarop hij ze in zijn in zijn broekzakken frommelde. Ik heb voor de schadeafhandeling een foto van zijn rijbewijs gemaakt en ben naar huis gestrompeld. Mijn eetafspraak van die avond kon ik vergeten.”

De maandag daarop ging Mulder met haar wonden en kneuzingen naar de huisarts. Deze stuurde haar direct naar het Alrijne ziekenhuis voor röntgenfoto’s. „Er waren geen botbreuken te zien. Enigszins gerustgesteld ging ik naar huis, maar vier weken later kreeg ik neurologische problemen. Ik kon niet op woorden komen, liep vast in mijn spraak en tijdens het lopen dreigde ik om te vallen. Zes weken later stuurde mijn huisarts me opnieuw naar het Alrijne waar een hersenscan werd gemaakt. Als spoedgeval moest direct worden geopereerd in het LUMC.”

Mulder is nu op zoek naar getuigen en gerechtigheid. Het is niet alleen de schade van een kapotte fiets, kleding, en zorgkosten, ook een zomer veel binnen blijven zitten, en minder kans op een baan wil ze vergoed zien. Van de politie hoeft zij het niet te hebben, want die noemt het een verzekeringskwestie, stelt ze.

„Omdat ik naam en geboortedatum van de man heb, heeft mijn rechtsbijstandsverzekering zijn adres achterhaald. Op internet vond ik zijn beroep: het is iemand die voor Connexxion werkt en weet waarschijnlijk hoe hij moet handelen bij verkeersongelukken. Hij wijst elke verantwoordelijkheid af en zou geen weerstand gevoeld hebben, terwijl ik op de grond viel.”

„Ondertussen heb ik in oktober alweer in het ziekenhuis gelegen. Ik ben daarom dringend op zoek naar getuigen die mij die bewuste zaterdag tegen de grond hebben zien kwakken. Wie helpt mij?”