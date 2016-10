Plek busstation nog raadsel

Foto Jordy Kortekaas De Walenkamptunnel is nu nog weinig aantrekkelijk.

LEIDEN - Moet het Leidse busemplacement verhuizen naar de achterkant van het station of niet? Aan die simpele vraag heeft VVD-wethouder Paul Laudy een even opmerkelijk als onverwacht antwoord toegevoegd. Volgens hem kan ook zijn dat de conclusie van het lopende onderzoek ernaar geen ja of nee wordt, maar iets anders. ,,Alles staat wat dat betreft nog open’’, aldus Laudy.

Door Loman Leefmans - 14-10-2016, 22:25 (Update 14-10-2016, 22:25)

De uitspraak van de wethouder was donderdagavond niet de enige verrassing tijdens een voordracht die stedenbouwkundige Rients Dijkstra gaf voor gemeenteraadsleden. Dijkstra...