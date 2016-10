’Honger naar informatie over de oorlog wordt niet minder’

Foto Hielco Kuipers Hans Vingerling op de Boulevard van Katwijk, de plek waar het herdenkingsmonument moet komen.

Hans Vingerling is een allesdoener, zo iemand die ’overal’ in zit. Sinds hij wethouder-af is, nu zes jaar geleden, wordt er helemaal van alle kanten aan hem getrokken. Veel verenigingen en organisaties weten hem sindsdien te vinden. Niet voor niets is hij vorig jaar koninklijk onderscheiden, net als trouwens zijn vrouw Corrie. Het is uitzonderlijk dat van een echtpaar man en vrouw tegelijkertijd een lintje krijgen.De zachtmoedig overkomende Valkenburger is met liefde maatschappelijk actief, al hoopt hij dat het na deze maand wat rustiger wordt en hij meer tijd heeft om leuke dingen met zijn vrouw te doen, of eens wat vaker achter de piano te schuiven.Maar eerst zal die crowdfundingsactie, waarmee het bronzen monument voor de Engelandvaarders moet worden bekostigd, een succes zijn geworden. Vingerling vervult al vijf jaar een voortrekkersrol in de stichting, die het herdenkingsteken aan de Katwijkse Boulevard wil laten verrijzen, en daarnaast ten doel heeft de kennis te vergroten over de mannen die hun leven waagden voor Nederland. Hij heeft zich er al die jaren de blaren op zijn tong voor gepraat.Engelandvaarders? Vaag had ik wel eens van dat begrip gehoord, maar pas sinds het interview met Hans weet ik waar het op slaat: op honderden mannen die in de Tweede Oorlog hun land wilden helpen bevrijden. Daarbij heeft Katwijk een bijzondere rol vervuld. Veertig van hen probeerden via het tunneltje van het toenmalige Zeehospitium het Katwijkse strand te bereiken, om daar in gammele bootjes of in kano’s (!) een poging te doen Engeland te bereiken. Een afstand van honderdtachtig kilometer. Je hebt weinig fantasie nodig om je voor te stellen dat de verhouding klein bootje – metershoge golven geen eerlijke is.

Door Miep Smitsloo - 15-10-2016, 8:40 (Update 15-10-2016, 8:40)