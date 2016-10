Politie plukt dronken bestuurder van A4

ANP

LEIDEN - De politie heeft zaterdagochtend een dronken bestuurder van de A4 geplukt. De man had meerdere rijbanen nodig.

Door Floris van Bodegraven - 15-10-2016, 9:39 (Update 15-10-2016, 9:46)

Dat meldt de politie op Facebook. De agenten hadden een melding gekregen over een automobilist die zwalkend over de A13 reed en duidelijk had gedronken.

Op de A4 werd hij door agenten gespot. Nadat hij een stopteken had gekregen, reed hij met een snelheid van 50 kilometer per uur achter de agenten aan. Samen met agenten uit Den Haag konden de Leidse dienders de man aan de kant zetten.

De man bleek uiteindelijk een alcoholpromillage van 520 ug/l in zijn bloed te hebben, waar 220 ug/l is toegestaan. Hij krijgt een boete en zal door het CBR op zijn rijvaardigheid worden getoetst.