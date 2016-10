Eindelijk! De Lakenhal gaat op de schop

LEIDEN - Sinds 1939 wordt erover gesproken en dinsdag ging eindelijk de kogel door de kerk. De gemeenteraad van Leiden stemde in met een extra krediet voor De Lakenhal, waardoor de restauratie en de uitbreiding van het museum kan beginnen. Het uitruimen van de museumzalen begint maandag en daarom is De Lakenhal zondag voor het laatst open. Het kan museumdirecteur Meta Knol niet snel genoeg gaan. ,,In Rembrandtjaar 2019 moeten we weer open zijn.’’

