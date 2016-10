Een wachtlijst voor Het Zoete Land

Jordy Kortekaas Jessica Zwartjes in de stadstuinderij aan de Zoeterwoudsesingel in Leiden.

LEIDEN - Er is inmiddels een wachtlijst voor nieuwe oogstdeelnemers. Stadstuinderij Het Zoete Land aan de Zoeterwoudsesingel in Leiden is zo’n groot succes, dat initiatiefneemster Jessica Zwartjes voorzichtig op zoek is naar een extra stuk grond. Dan kan Het Zoete Land verder groeien.

Door Annet van Aarsen - 16-10-2016, 20:00 (Update 16-10-2016, 20:00)

Honderd donateurs zijn er. Honderd mensen die tijdens het oogstseizoen van dertig weken op vrijdag- of zaterdagochtend komen oogsten in Het Zoete Land: groenten, bloemen, kruiden en bessen.

En dan zijn er nog eens 25 vrijwilligers die een dagdeel of...