Leidse scherven: ’Hier heeft iemand ooit uit gedronken’

Foto Jordy Kortekaas Potscherven worden op leeftijd gelegd terwijl archeologe Barbara Gumbert en depothoudster Anne Hiske Grimme uitleg geven.

LEIDEN - Wie denkt dat archeologen hun gevonden voorwerpen alleen met zachte borsteltjes aanraken, raakte zaterdag tijdens de Nationale Archeologiedagen nog net niet in shock. De Leidse stadsarcheoloog Barbara Gumbert leegde zonder pardoes een fikse plastic zak met historische potscherven op tafel. „Ze zijn al kapot dus het is niet erg als er iets afbreekt.”

Door Roza van der Veer - 16-10-2016, 17:03 (Update 16-10-2016, 17:03)

Zo, de toon was gezet tijdens de workshop Ranking the pots in het depot van Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade.

De in geschiedenis en archeologie geïnteresseerde deelnemers...