Verwacht: verkeersopstoppingen rond Jan van Houtbrug in Leiden

Foto Ld Over het water van bij de Zoeterwoudsesingel legt Gebr. Schouls een fietsbrug aan naar het Plantsoen.

LEIDEN - Het Leidse bedrijf Gebr. Schouls is druk bezig met het bouwen van tijdelijke fietsbruggen over het water van de Zoeterwoudsesingel, aan weerszijden van de Jan van Houtbrug.

Door Annet van Aarsen - 17-10-2016, 9:00 (Update 17-10-2016, 9:00)

Het is de opmaat naar de vervanging van de Jan van Houtbrug, die de Lammenschansweg met de Korevaarstraat verbindt.

Die operatie zal naar verwachting behoorlijk wat vertragingen gaan opleveren voor verkeer dat via deze route de stad in en uit wil.

De brug gaat in verband met de werkzaamheden een aantal weekenden compleet dicht. De eerste afsluiting is al aanstaand weekend, van zaterdagochtend half zeven tot en met maandagochtend zes uur. Auto- en busverkeer wordt dan omgeleid. Fietsers en wandelaars kunnen over de noodbruggen.

De gemeente kondigt aan dat de Jan van Houtbrug in twee delen wordt vervangen: eerst de oostelijke helft van de brug (waar het verkeer de stad in overheen rijdt) en vervolgens de westelijke helft. Het autoverkeer stad in en stad uit wordt tijdens de werkzaamheden om en om over de brug gelaten. Dat betekent dat de verkeersregelaars binnenkort weer terug zijn bij de Jan van Houtbrug.

Dat beeld herinneren veel Leidenaars zich nog van begin dit jaar. In februari besloot de gemeente op een vrijdagavond om de Jan van Houtbrug per direct af te sluiten voor bussen en zwaar vrachtverkeer.

Uit een inspectierapport bleek toen dat de stalen balken waarop de brug uit 1923 rust, er zo slecht aan toe zijn dat er geen zwaar verkeer meer overheen kon rijden. Er kwamen verkeersregelaars op de brug te staan en de gemeente liet een stalen balk boven de weg plaatsen, zodat vrachtwagens en bussen hoger dan 2,60 meter niet meer konden passeren. In maart werd er een stalen noodbrug over de Jan van Houtbrug geplaatst waardoor er even geen verkeersbeperkingen meer waren.

De nieuwe Jan van Houtbrug komt er uit te zien zoals de oude. De reconstructie wordt een langdurige klus. Volgens planning is het werk eind april volgend jaar klaar.

De vervanging van de Jan van Houtbrug is onderdeel van het werk aan de Centrumroute (die loopt van de Lammenschansweg, via Hooigracht en Langegracht naar het station), waarmee eerder werd begonnen.