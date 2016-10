Verhalen van Leidse V&D'ers gezocht voor theaterstuk

LEIDEN - PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden, is op zoek naar verhalen van mensen die bij V&D hebben gewerkt. Het wil korte fragmenten daarvan verwerken in de komende voorstelling 'Wij van de Fabriek', een familiedrama over de val van de Nederlandse industrie.

,,Het is ongekend hoeveel gelijkenissen er zijn tussen de val van de industrie in de vorige eeuw en de val van de hedendaagse warenhuizen nu', zegt Pepijn Smit, artistiek leider van het gezelschap. ,,Toen de ene na de andere winkelketen omviel tijdens de voorbereiding van het nieuwe stuk, moest dit wel een plek krijgen.'', concludeert Smit.

Oud-werknemers kunnen hun verhaal insturen via internet (www.wijvandefabriek.nl). De voorstelling is volgende maand te zien in De Meelfabriek in Leiden.