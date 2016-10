Poging tot inbraak in woning Ingenieur Dingemanspark in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - In een woning aan het Ingenieur Dingemanspark in Nieuwkoop is geprobeerd om in te breken. Dat meldt de politie maandag.

Door Jan Balk - 17-10-2016, 12:57 (Update 17-10-2016, 12:59)

De inbraak moet tussen donderdag en zondag 13.45 uur hebben plaatsgevonden. De politie meldt op Facebook dat er gezocht wordt naar getuigen.