Hondenbezitters balen van herinrichting Klinkenbergerplas

OEGSTGEEST/TEYLINGEN - Het plan van de gemeente Oegstgeest om bij de Klinkenbergerplas strengere regels voor loslopende honden te introduceren, valt bij bezitters van de viervoeters niet in goede aarde. „Onze grootste vrees is bewaarheid geworden”, legde Brenda Filippo van Platvorm Hondenvrienden uit aan raadsleden tijdens de vergadering van commissie ruimte.

Door Roy Hazenoot - 18-10-2016, 7:23 (Update 18-10-2016, 7:23)

De plas tussen Oegstgeest en Teylingen is een populair recreatiegebied, met name in de zomer. Om die reden is het bij het strandje van 1 april tot en met 1 oktober verboden...