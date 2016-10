Gekapte Titus de Taxus is nu monumentaal

Archieffoto Hielco Kuipers Titus de Taxus wordt uit de tuin van de Oude UB aan het Rapenburg getakeld, in maart 2014. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft Titus de Taxus, de bijzondere boom die in het Marepark staat, de monumentenstatus gegeven. Klein probleempje: de taxus werd een paar weken geleden door de gemeente gekapt omdat hij dood was. De monumentenstatus was aangevraagd door Leidenaar Geert Crielaard, die nauw betrokken was bij de verplaatsing van de taxus naar het parkje aan de Maresingel.

Door Janneke Dijke - 17-10-2016, 14:32 (Update 17-10-2016, 15:21)

