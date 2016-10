Mustafa Kus uit Leidse SP na commotie om Denk

Archieffoto Hielco Kuipers Mustafa Kus organiseerde in Leiden een vredeswake na de terroristische aanslagen in Parijs.

LEIDEN - Een positief verhaal over de politieke partij Denk kwam hem op zoveel kritiek van partijgenoten te staan, dat Mustafa Kus is opgestapt als bestuurslid van de Leidse SP. ,,Echt jammer’’, vindt SP’er Julian van der Kraats. ,,Hij is een fantastische vent met mooie idealen.’’

Door Aad Rietveld - 17-10-2016, 16:09 (Update 17-10-2016, 16:09)

Nadat vorige week bekend werd dat de partij van de ex-PvdA’ers Kuzu en Özturk de domeinnaam denkleiden.nl had laten registreren en op zoek was naar raadsleden voor gemeentelijke afdelingen, liet Kus zich in deze krant kritisch uit over Denk. ,,Ik zie liever een politieke partij die alle inwoners van Nederland omarmt’’, zei hij.

Een paar dagen later ging de Leidse SP’er, vooral bekend van de door hem opgerichte stichting Omalief, op bezoek bij Denk en veranderde hij van gedachten. Op Facebook schreef hij dat de nieuwe partij de kans moet krijgen haar ’meerwaarde voor de hele samenleving’ te bewijzen. Een verhaal dat hij besloot met de zin ’DENK goed na voor je je stem uitbrengt’.

,,Dat verhaal heeft een hoop commotie gegeven in de SP’’, zegt Van der Kraats. ,,Het las als een reclamespot voor Denk. Een partijgenoot schreef op de groeps-app: ’Ik zou het niet in mijn hoofd halen om zoiets op Facebook te zetten’.’’

Die kritiek heeft hem pijn gedaan, aldus Kus in de emotionele brief waarin hij zijn lidmaatschap opzegt. ’Ik kan niet blijven waar vrienden mij niet de vrijheid geven om te vinden wat ik vind, om te zijn wie ik ben. Ik wil gewoon Mustafa Kus zijn, niet meer en niet minder. Nu ik gemerkt heb dat dit mij niet wordt gegund, kan en wil ik niet meer blijven’. De SP zou, schrijft hij, ’allochtone burgers in Nederland oprecht moeten accepteren, zonder dat het een politieke strategie is’.