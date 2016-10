Leidse rechtenfaculteit breidt uit

LEIDEN - Het Kamerlingh Onnes gebouw aan het Steenschuur in Leiden is te klein voor de rechtenfaculteit. De Universiteit Leiden gaat het gebouw daarom voor vier miljoen euro verbouwen en uitbreiden.

Door Janneke Dijke j.dijke@hollandmediacombinatie.nl - 17-10-2016, 16:52 (Update 17-10-2016, 16:52)

Studenten hebben niet zozeer last van ruimtegebrek, maar de medewerkers wel. De afgelopen vijf jaar kwamen er zo’n honderd fulltime functies bij, meldt een woordvoerster. In totaal werkten er vorig jaar 320 medewerkers met een wetenschappelijke functie op de juridische faculteit. Het aantal studenten is op dit moment ongeveer 5500. Dat...