GroenLinks wil meer groen licht voor fietsers in Leiden

LEIDEN - Leiden moet ’slimme’ stoplichten aanschaffen. Die zorgen ervoor dat fietsende scholieren in de ochtenduren niet in hordes tegelijk staan te wachten. Want dat levert gevaar op, vindt GroenLinks.

Door Loman Leefmans - 17-10-2016, 20:52 (Update 17-10-2016, 22:27)

Neem de plek waar Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg en Oegstgeesterweg samenkomen. Daar ontstaan dagelijks lange rijen met stilstaande fietsers die langdurig wachten voor de verschillende fietsstoplichten. Een deel van de scholieren probeert dan toch even snel de overkant te halen en dat levert gevaar op.

Daarom moet Leiden de proef overnemen van Rotterdam. Daar zijn stoplichten met warmtesensoren. Die registreren aan de hand van lichaamswarmte hoeveel fietsers er staan te wachten. Is dat aantal groot, dan verspringt het licht vaker op groen. De wachttijd voor auto’s wordt iets verlengd, maar dat is volgens GroenLinks geen probleem. Daarom moet op de plek bij de drie genoemde wegen, het Rotterdamse experiment worden nagedaan. Of op een andere, nog nader te bepalen locatie in Leiden.

Mochten burgemeester en wethouders daar geen zin in hebben, dan vraagt GroenLinks zich af wat Leiden dan wél gaat doen aan de dagelijkse fietsfiles.