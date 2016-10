Huisartsen sluiten bij Leiden aan

VOORSCHOTEN - Voorschoten keert, als het gaat om spoedeisende hulp en huisartsenpost, weer terug in de regio Leiden.

Door Loman Leefmans - 17-10-2016, 17:17 (Update 17-10-2016, 17:17)

Voorschotenaren voor spoedeisende hulp niet naar Haags Bronovo

Dat gebeurt vanaf 1 januari, als de inwoners weer terecht kunnen op de huisartsenposten in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en het LUMC in Leiden. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Voorschoten flirt bestuurlijk en organisatorisch al geruime tijd met Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Haaglanden, in plaats van Leiden en omstreken. Zo worden inwoners voor spoedeisende hulp al enige tijd doorverwezen naar Antoniushove in Leidschendam. Dat ziekenhuis stopt echter volgend jaar met spoedeisende hulp. Met als gevolg dat Voorschoten, vanwege het betrekkingen met het samenwerkingsverband Haaglanden, voortaan aangewezen is op het Bronovo ziekenhuis in Den Haag.

Lastig

Niet handig, vinden de gezamenlijke Voorschotense huisartsen. Zij hebben de kwestie aangekaart bij de betrokken zorgverzekeraars en de Stichting Mobiele Artsen Haaglanden. Want Bronovo is lastig bereikbaar vanuit Voorschoten. Zowel met eigen als met openbaar vervoer, vindt ook de gemeente.

Daarom hebben de huisartsen contact gezocht met de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), actief in het gebied van Leiden en omstreken. De beoogde aansluiting is er nu, per 1 januari.

De totstandkoming van een volledige nieuwe spoedpost in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en de aankondiging van een nieuwe spoedpost, in 2019, bij het LUMC hielpen daarbij. Dat zijn volgens Rob Michielsens, huisarts en voorzitter van de Voorschotense beroepsgroep twee voorname redenen om de nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Plicht

In een korte, schriftelijke verklaring meldt Ulf Arndt, voorzitter Raad van Bestuur van de SHR, dat zijn organisatie het ’als haar plicht beschouwt om aan alle inwoners van de gemeente Voorschoten, bereikbare en kwalitatief hoogwaardige spoedzorg te bieden.’