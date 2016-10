Vernieuwd Men at Work terug in Leiden

LEIDEN - Men at Work komt terug naar Leiden. De kledingwinkel heeft het pand op Breestraat 81 gehuurd. De vorige huurder was ABN-Amro.

Door Marleen Hogendoorn - 17-10-2016, 17:23 (Update 17-10-2016, 17:23)

Momenteel wordt er flink verbouwd. De winkel in Leiden wordt de eerste Nederlandse vestiging volgens het principe Start Something. Dat winkelconcept is ontwikkeld vanuit de gedachte dat een winkel een tijdschrift is, waarin de inhoud constant verandert. De herkenbaarheid blijft echter overeind doordat het handschrift en de lay-out hetzelfde blijven. Start Something biedt bovendien een platform voor creatieve samenwerking op het gebied van streetfashion en -art met ontwerpers, kunstenaars en labels. Wanneer de winkel op de Breestraat opent, is nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid is de opening wel dit jaar.

Men at Work is overigens een oude bekende van de stad, het was jaren gevestigd in de Donkersteeg. De retailer heeft ruim veertig vestigingen in Nederland en verkoopt populaire kledingmerken en accessoires voor mannen en vrouwen. Onlangs werd er een stationswinkel geopend op Utrecht Centraal. Naast kleding kopen kan de klant daar ook zijn mobieltje opladen, zijn schoenen laten schoonmaken en zijn kapsel laten stylen.

Ook Groenland Juweliers heeft een nieuw pand in het Leidse centrum gevonden. De juwelier verhuisde onlangs van de Hoogstraat naar de Haarlemmerstraat 57. Groenland heeft daarnaast ook een vestiging in Rijswijk.