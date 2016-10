Derde editie pop-up lifestyle in Oegstgeest

Foto Marleen Hogendoorn Malou Waaier, Renée van Zonneveld en Bea van Welzen in hun pop-up. Sacha Grootenboer ontbreekt op de foto.

OEGSTGEEST - Ze zijn er weer. Voor de derde keer is de tijdelijke cadeauwinkel Pop Up & Co Oegstgeest in een lege winkelruimte geopend. Dit jaar, net als vorig jaar, in winkelcentrum Lange Voort.

Door Marleen Hogendoorn - 17-10-2016, 19:26 (Update 17-10-2016, 19:26)

De pop-up begon twee jaar geleden in een leeg pand op de De Kempenaerstraat. Een aantal Oegstgeester webwinkelondernemers opende daar een tijdelijke offline winkel en dat liep best goed. Waarom niet nog een keer, dachten Malou Waaier, Renée van Zonneveld, Bea van Welzen en Sacha Grootenboer. En zo was de tweede editie van Pop Up & Co Oegstgeest een feit, dit keer in winkelcentrum Lange Voort in het leegstaande pand waar eerder Jamin was gevestigd.

„Vorig jaar ging het weer goed. Als we een dubbeltje kregen voor elke keer dat iemand ’Wat leuk dat jullie weer terug zijn’ zei, dan waren we rijk geworden’’, vertelt Van Welzen. Dus eigenlijk moesten de dames wel door. Pop Up & Co Oegstgeest is daarom tot en met 31 december weer op dezelfde plek in het winkelcentrum.

Feestdagen

De tijdelijke winkel is ingericht met items van diverse ondernemers, voornamelijk uit de regio. Waaijer: ,,We zijn een echte lifestylewinkel. De producten zijn uniek, niet doorsnee en je komt ze niet zo snel ergens anders tegen. Het aanbod is heel gevarieerd, van serviezen tot kaartjes en van meubels tot babykleding. Je vindt hier leuke cadeaus voor de feestdagen, maar ook leuke spullen voor jezelf die je dagelijks nodig hebt.’’

Net als vorig jaar doet Scrapwood weer mee met meubels en accessoires, maar ook de zelfmaaklikeuren van Pineut. Nieuwe ondernemers zijn onder andere schoolplaten van Nieuwe Schoolplaten, zwangerschaps- en babymode van Pjokk, tegeltjes van Storytiles, armbanden van (K)laar en kaarten van Nouss. Natuurlijk staan ook de producten van de initiatiefneemsters opgesteld. Waaijer heeft een label met sokken, riemen en sjaals, Van Zonneveld verkoopt serviezen, Grootenboer heeft ’avontuurlijk en uitdagend’ speelgoed en Van Welzen verkoopt kussens en plaids.

Even voelen

In totaal doen er zo’n vijftien ondernemers mee. Van Zonneveld: ,,We merken dat een tijdelijke offline winkel van toegevoegde waarde is voor een webshop. Het versterkt elkaar. Je kunt hier bijvoorbeeld even voelen aan de sjaal, of de exacte kleuren zien van de sokken die je wilt bestellen. We kijken per ondernemer of zijn assortiment past bij onze pop-up. Nieuwe ondernemers die nog willen meedoen met onze pop-up zijn altijd welkom.’’