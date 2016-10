’Gaybrapad’ vernield, gemeente doet aangifte

Facebook Beeld uit het filmpje.

LEIDEN - De gemeente Leiden doet aangifte van vernieling van het ’gaybrapad’ voor café Lazaru’s.

Door Binnert Jan Glastra - 17-10-2016, 17:32 (Update 17-10-2016, 17:32)

Een groepje jongens nam in de nacht van zondag op maandag het meerkleurige zebrapad onder handen dat Leiden liet aanleggen om aandacht te vragen voor de acceptatie van seksuele diversiteit. Op Facebook staat een filmpje waarop te zien is hoe zij het zebrapad met verfrollers overschilderen. Daarna trekt een van de heren zijn bovenkleding uit om stram in de houding de Hitlergroet te brengen aan het zebrapad.

Het schilderpartijtje heeft geen blijvende schade aangericht. De regenachtige weersomstandigheden maakte, dat vrijwel direct al de meeste verf die de jongens aanbrachten, werd weggespoeld. Overdag maakte een hogedrukspuit van de gemeente korte metten met de laatste verfrestjes. Het zebrapad ligt er weer spic en span bij. De gemeente laat het er echter niet bij zitten en doet aangifte van de zaak.

Het Leidse gaybrapad op de Nieuwe Beestenmarkt werd vorig jaar aangebracht in verband met Coming out day. Op die dag dag hangt op vele plaatsen in het land de regenboogvlag uit.