Erepenning Jahn, erespeld voor Smits

De kinderen van BeestenBende gingen naar de politie. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een week vol jubilea, uitreikingen en presentaties. Eigenlijk alles bij elkaar net zo’n BeestenBende als woensdag in het Leidse politiebureau.

Door Emile van Aelst - 17-10-2016, 18:01 (Update 17-10-2016, 19:00)

BeestenBende is een club voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Elke maand gaan zij er een uurtje op uit om hun buurt schoon te houden, zodat het geen bende wordt. Regelmatig maken zij ook leuke en soms spannende uitstapjes, zoals afgelopen woensdag naar het Leidse politiebureau. Zij werden ontvangen door agenten Tim en Cor die alles vertelden over het politiewerk en een rondleiding door het gebouw gaven.

De kinderen mochten zelfs even in de cellen van het bureau kijken, in een politiebusje zitten en een selfie maken op een politiemotor. Het was een gezellige BeestenBende in het bureau en gelukkig hoefde niemand achter te blijven.

Erepenning

Afgelopen zomer bestond de Leidse gymnastiekvereniging Jahn 100 jaar. De 200 jaar gaan zij niet halen, omdat per 1 januari de Leidse gymverenigingen DOS, Nieuw Brunhilde, Excelsior, Groen-Wit en Jahn opgaan in de Stichting Gymsport Leiden.

Donderdagavond had wethouder Paul Dirkse een verrassing voor het bestuur van Jahn. Tijdens een bijzondere ledenvergadering mocht hij namens koning Willem-Alexander het bestuur van Jahn als blijk van waardering voor al hun werk de afgelopen 100 jaar de Koninklijke Erepenning overhandigen.

Glunderend van trots nam voorzitter Jan de Knegt de Erepenning in ontvangst. Die penning is volgens wethouder Paul Dirkse niet alleen een blijk van waardering voor het verleden, maar ook een Koninklijke aanmoediging voor de nieuwe koers die wordt ingeslagen door de samenwerking binnen Gymsport Leiden. Het werd met recht een bijzondere ledenvergadering.

Bloemetjes

Heel grappig is als iemand je uitnodigt voor een jubileumavond van het Wandelcafé Leiden en daar dan volledig zelf onverwachts in de bloemetjes wordt gezet. Dit overkwam afgelopen vrijdagavond Aat Smits bij het 20-jarig jubileum van het Wandelcafé. Aat is vanaf het begin betrokken bij het Wandelcafé, een onderdeel van natuurvriendenclub Nivon, die aan het begin van de vorig eeuw voortkwam uit de arbeidersbeweging.

Aan het eind van de avond werd Aat naar voren geroepen en kreeg hij voor al zijn inspanningen in de afgelopen 20 jaar, uit handen van regionaal Nivon-voorzitter Wilma de Ruijter een door kunstenares Anja Scholten ontworpen erespeld. Twee voeten symboliseren het vele werk en de wandelingen die Aat de afgelopen jaren heeft volbracht.

Voor de jubileumavond was ook John Jansen van Galen uitgenodigd, journalist en oud-presentator van het radioprogramma ’Met het oog op Morgen’. Hij wist de zaal te boeien met verhalen en uitleg over de vele wandelingen die hij in Nederland gemaakt heeft. Terwijl ik naar huis reed dacht ik: toch eens vaker naar dat wandelcafé, want ze hebben regelmatig interessante sprekers.

Rood-wit

Tijdens de 3 oktoberoptocht zijn er ook dit jaar weer foto’s gemaakt van rood-wit gekleed publiek. Zaterdag was in galerie De Rode Cirkel de prijsuitreiking.

Ik zie een duidelijke stijging van het aantal mensen dat echt werk maakt van hun rood-witte 3 oktoberkleding. Kimball en Tessa Obèr wonen in Nootdorp, maar wonnen wel de eerste prijs, echt alles klopte. Ze waren van top tot teen rood-wit gekleed, jassen, shirts, shawls, broeken, sokken en zelfs de schoenen.

Joke van der Poel heeft al voor circa twintig Leidenaars speciale 3 Octobertruien gebreid. Zij kreeg het Leids Singelspel. Ik zag Martine Bouma op 3 oktober na de Reveill-je op de Breestraat lopen en dacht: als zij op de foto komt bij de rood-wit wedstrijd dan valt ze in de prijzen. Ik kreeg gelijk. Haar geweldige creatie was goed voor een tweede prijs. Nog 349 dagen en het is weer 3 oktober, ik verheug mij er nu al op.