Overleden vrouw (36) ligt weken in woning Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een woning aan de Vroonhoevelaan in de Alphense wijk Kerk en Zanen is maandagavond een 36-jarige dode vrouw aangetroffen. Waarschijnlijk is ze twee of drie weken geleden overleden.

Door Internetredactie - 18-10-2016, 7:46 (Update 18-10-2016, 10:28)

Buurtbewoners hadden ontdekt dat de brievenbus uitpuilde en sloegen alarm. Volgens de politie is het moeilijk vast te stellen hoe lang de vrouw precies in de woning lag.

Een misdrijf wordt uitgesloten. Er is sporenonderzoek gedaan en ook breder gekeken, bijvoorbeeld naar telefoonhistorie.