Overleden vrouw ligt weken in woning Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een woning aan de Vroonhoevelaan in Alphen is maandagavond een dode vrouw aangetroffen.Volgens de politie was de vrouw al weken geleden overleden.

Buurtbewoners ontdekten uiteindelijk dat de brievenbus uitpuilde en sloegen alarm. De politie heeft forensisch onderzoek gedaan in de woning, een misdrijf is uitgesloten.