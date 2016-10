Presentatie bundel Einstein & Friends in museum Boerhaave

LEIDEN - Een nieuwe bundel over het Leidse leven van Albert Einstein wordt maandag gepresenteerd in het Kamerlingh Onnes Gebouw. In ’Einsteins Hollandse cirkel’ komen zeven vrienden van Einstein, onder wie Lorentz, Ehrenfest, De Sitter en Kamerlingh Onnes, aan bod met wie de beroemde wetenschapper veel contact had als hij in Leiden was.

De bundel, een speciale uitgave van het tijdschrift Studium, is een schriftelijke weergave van de lezingenreeks en tentoonstelling Einstein & Friends. Museum Boerhaave vierde hiermee in 2015 de 100ste verjaardag van Einsteins Algemene Relativiteitstheorie. Einstein was gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Voorafgaand aan de presentatie van de bundel verzorgt professor Jo Van den Brand een lezing over de recente ontdekking van zwaartekrachtsgolven. Die rimpelingen in de ruimtetijd zijn in 1916 door Einstein op basis van zijn Algemene Relativiteitstheorie voorspeld.

24 oktober, 15.30 uur, Steenschuur 25. Aanmelden verplicht via www.museumboerhaave.nl