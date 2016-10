Herfstpremie: gratis geld voor goed idee

LEIDEN - Een goed idee maar geen geld om het uit te voeren? Misschien is dat een minder groot probleem dan verwacht komt het project in aanmerking voor een Herfstpremie. De inschrijving voor deze samenwerking van het Leidsch Dagblad en Fonds1818 begint donderdag.

Door Binnert Jan Glastra - 19-10-2016, 11:46 (Update 19-10-2016, 11:46)

Het is voor de zesde keer dat Fonds1818 met de Herfstpremie 55.000 euro weggeeft. De voorwaarden zijn vrij simpel. Het moet gaan om een project met een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk, dat wordt uitgevoerd in het werkgebied van het vermogensfonds (Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek). Het kan werkelijk van alles zijn en iedereen kan meedoen. Eerder kreeg bijvoorbeeld een buurthuis geld voor een bingoapparaat, kwamen fietsrouteschildjes aan bollenschuren en werd een vissteiger bekostigd voor mensen die slecht ter been zijn.

Er zijn dit jaar premies van 500, 1000, 1500, 2500 en 5000 euro te verdelen. Die van 500 en 1500 euro zijn dit jaar nieuw, en de premie van 10.000 euro is er ditmaal niet bij. Dit omdat de ervaring leert dat het veelal wat kleinere projecten zijn die de financiering niet rond krijgen. Op 15 december wordt in het Leidse Volkshuis bekendgemaakt welke projecten in de prijzen vallen.

Insturen van ideeën kan tot en met 28 november. Online aanmelden kan via fonds1818.nl/herfstpremie. Per post insturen kan ook, naar Fonds1818, postbus 895, 2501CW Den Haag, o.v.v. Herfstpremie.