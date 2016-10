Aandacht voor identiteitspolitiek in Zuid-Afrika bij Afrika Studiecentrum Leiden

Foto Hielco Kuipers Danelle van Zyl-Hermann geeft bij het Afrika Studiecentrum een lezing over de politieke strategie van de beweging Solidariteit.

LEIDEN - In Zuid-Afrika werd 22 jaar geleden apartheid afgeschaft, maar de historische erfenis is nog steeds aanwezig. Historica Danelle van Zyl-Hermann uit Zuid-Afrika doet onderzoek naar de rol van ras en klasse in Zuid-Afrikaanse politiek vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Door Anika van de Wijngaard - 18-10-2016, 13:02 (Update 18-10-2016, 13:02)

Vorige week gaf zij in Leiden een lezing over de politieke strategie van de beweging Solidariteit, die beweert op te komen voor de rechten van de Afrikaanstalige blanke bevolking. „Het is het een keuze om een politiek te...