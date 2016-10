Te veel Leidse bomen onterecht op monumentenlijst

Archieffoto Taco van der Eb Een van de bomen in de Burcht, die ook op de Groene Kaart staan.

LEIDEN - De Groene Kaart met bijzondere Leidse bomen komt veel te vol te staan, vindt de gemeente Leiden. De lijst is bedoeld voor ’het neusje van de zalm’: waardevolle, monumentale en herdenkingsbomen. Maar als de huidige regels blijven bestaan, staan er over een paar jaar minstens 10.000 bomen op, terwijl Leiden 47.000 solitaire bomen in de openbare ruimte kent.

Door Janneke Dijke - 18-10-2016, 13:40 (Update 18-10-2016, 13:40)

Nu kunnen bomen op de Groene Kaart terecht komen doordat iemand ze aanmeldt. Dit jaar droegen 61 particulieren meerdere bomen aan, en...