Nieuw Verde Vista begint te leven

Foto Leidsch Dagblad Mevrouw Berg in haar grote tuin, die de breedte van twee gevels heeft.

ZOETERWOUDE - Je waait er nu nog uit je jasje, maar het duurt niet lang meer of Verde Vista Meerburg, de oksel van Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp, is klaar. De eerste bewoners zijn in de woningen van de nieuwbouwwijk aan de A4 getrokken, de fundering wordt gelegd voor de volgende fase van het project.

Door Laura Heerlien - 18-10-2016, 23:55 (Update 18-10-2016, 23:55)

In de kersverse bosjes scharrelt een jong katje. Die is hier vast geboren, schat Jan de Vries, directeur Rijnhart Wonen in. De nieuwe wijk bestaat uit koophuizen, maar deels ook uit sociale woningbouw. Achttien beneden- en bovenwoningen worden nu gebouwd in opdracht van verhuurder Rijnhart. Twaalf soortgelijke huizen staan er al: vier seniorenbenedenwoningen en acht bovenwoningen voor ’doorstromers’, bijvoorbeeld eenoudergezinnen. „Op de bovenwoningen reageerden vooral mensen uit de regio, beneden zijn allemaal senioren uit Zoeterwoude gaan wonen.”

Dit laatste komt vooral doordat Rijnhart Wonen wat de seniorenappartementen betreft heel bewust lokaal wilde selecteren. Immers: een oudere die z’n eengezinswoning verlaat, biedt ruimte aan een jong gezin. In Zoeterwoude zijn de doorstroommogelijkheden naar ruimere huizen beperkt en de gemeente wil jonge gezinnen graag binnenhouden.

„Niet dat er zoveel animo van Zoeterwoudse senioren was overigens. Want je hebt in Zoeterwoude dan wel veel senioren, maar ze zijn ook erg honkvast. Ouderen houden van hun buurt en van hun huis en ze vinden het over het algemeen helemaal niet fijn om onder de senioren te worden geschaard. We hebben brieven gestuurd we hebben gemaild en mooie aanbiedingen gedaan qua huurprijs om mensen te lokken. Na al onze inspanningen hebben we precies vier senioren gevonden die daadwerkelijk wilden verhuizen.”

Mevrouw Truus Berg is er een van. Een half jaar geleden betrok ze haar nieuwe woning. „Ik kom van de Moerascypreslaan in Rijndijk. Een mooi huis, maar wel met twee trappen. Hier heb ik alles op de begane grond.”

Mevrouw Berg woont alleen en heeft twee slaapkamers. „Het is hier ruim en dat is fijn. Alleen de tuin, die is me eigenlijk te groot.” Ze doet de achterdeur open en laat de lap grond zien, van zeker acht bij tien. Dat lijkt inderdaad wel een beetje veel voor de gemiddelde senior, die vaak opziet tegen het onderhoud. Mevrouw Berg heeft haar tuin volgestort met grind. „Maar het onkruid piept er gewoon doorheen.”

Ze mist ook ramen die open kunnen. Alleen de slaapkamer aan de voorkant heeft een kiepraam, de andere ruimtes zijn enkel voorzien van een ventilatiesysteem. Wie echt wil luchten moet de deur open zetten.

„De tuinen worden in Verde Vista 2 wat kleiner, omdat er nog een watertje voor zit”, reageert directeur De Vries. ,,Wat de ramen betreft, dat heeft met de A4 te maken. Je zit aan deze kant met een geluidsgevoelige gevel en je moet je houden aan de normen voor fijnstof.”

Toch zou mevrouw Berg nooit meer terug willen naar haar oude buurt. „Daar kende ik natuurlijk veel mensen, maar hier is dat ook zo. We komen allemaal uit Zoeterwoude hè. Een buurman ken ik bijvoorbeeld van de Zonnebloem. Nou ja en we zijn hier allemaal tegelijk komen wonen, ook dat schept een band.”

Er komen ook nog kantoren, horecavoorzieningen en een supermarkt in de wijk. En daarnaast nog een toren met 72 sociale-huurappartementen, onder andere voor senioren.

De vraag is nog of Rijnhart Wonen bij de nieuwe huurwoningen opnieuw Zoeterwoudenaren voor zal laten gaan, aangezien de belangstelling uit de regio aanzienlijk groter was. Op de twaalf woningen uit fase 1 reageerden meer dan 250 woningzoekenden. Door in te zetten op doorstromers uit Zoeterwoude, maar ook open te staan voor instroom vanuit de regio stijgt het aantal inwoners in Zoeterwoude en dat is wat de gemeente wil.