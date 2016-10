Nepagent steelt waardevolle spullen van vrouw (79) uit Voorschoten

VOORSCHOTEN - Een 79-jarige vrouw werd maandagochtend in haar woning aan de Kortenaerlaan in Voorschoten slachtoffer van een babbeltruc. Een man deed zich voor als agent en wist waardevolle spullen uit haar huis mee te nemen.

Door Internetredactie - 18-10-2016, 14:53 (Update 18-10-2016, 14:53)

De man was niet in uniform, maar liet de vrouw een pasje zien en vertelde dat hij van de politie was. Hij gaf aan dat een gedetineerde ontsnapt was en dat hij daarom wilde zien of alles wel goed beveiligd was.

Toen hij weg was, bleken waardevolle spullen te zijn verdwenen.

Het gaat om een blanke man van tussen de 40 en 50 jaar oud met een Haags accent. Hij heeft een stevig postuur en een bol gezicht. De man is ongeveer 1.75 meter lang en droeg een donkere pet. Vermoedelijk was hij kaal of had hij een zeer kort kapsel. Hij droeg een grijs jack met vermoedelijk rood/blauwe accenten.

Meer babbeltrucs

Eerder kwamen bij de politie ook al meldingen binnen van babbeltrucs. Op 7 oktober en 9 september deed een persoon zich voor als nepagent bij woningen aan de Verdilaan en de Professor Asserlaan in Voorschoten. Ook toen wist de verdachte buit te maken.

Op 18 en 20 september gaf een man zich uit voor iemand van een verzekeringsmaatschappij. Eveneens op de Professor Asserlaan en ook op de Professor Boerhaaveweg werden personen toen slachtoffer.

Dinsdag, 18 oktober, was een nepagent in Oegstgeest actief.