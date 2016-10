Leids Sport Data Center bij Sportinnovator

LEIDEN - Het Sport Data Center van de Universiteit Leiden is toegevoegd aan de groep expertisecentra van Sportinnovator.

Dat is het nationale onderzoeksprogramma dat zich richt op innovaties in de sport.

Het Center krijgt 250.000 euro van het ministerie van VWS. Het Leiden Centre of Data Science werkt in het Sport Data Center samen met het Amsterdam Institute for Sport Science en de TU Delft.