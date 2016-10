T.rex Trix maakt haar televisiedebuut

Foto Marten van Dijl Trix in Naturalis.

LEIDEN - T.rex Trix komt op tv. Donderdagavond zendt de NTR de documentaire Expeditie T.Rex uit. De uitzending vertelt het verhaal van Trix, het T.rex-skelet dat sinds 10 september in Naturalis te zien is.

Trix, een dame van 12 meter lang werd een aantal jaar geleden gevonden in de Verenigde Staten en door een groep Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers opgegraven, 67 miljoen jaar na haar dood. Het duurde drie jaar voor Trix uiteindelijk naar Naturalis kwam.

Expeditie T.Rex vertelt het hele verhaal van de ontdekking en opgraving tot de opening van de expositie T.rex in Town. De droom, het plan en de bijna-mislukking komen aan bod. Ook is er aandacht voor het succes van de tentoonstelling, die in de eerste twee weken bijna 28.000 bezoekers trok.

De documentaire verhaalt over het doorzettingsvermogen van een hecht team paleontologen, dat wekenlang een kamp opslaat in de eindeloze grassen van de Amerikaanse prairie. En over de geheimen die langzaam maar zeker ontfutseld worden uit de stille, dode botten van de een van de meest complete dinoskeletten die ooit gevonden zijn.

Expeditie T.rex, donderdag 20 oktober, 20.25 uur, NTR NPO 3.