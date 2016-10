Leidse Kanaalbrug en spoor komend weekend dicht

Foto Jordy Kortekaas Het fietspad bij de Kanaalbrug ligt ingeklemd tussen twee bouwplaatsen. De aannemer veegt het fietspad voortdurend schoon.

LEIDEN - De Kanaalbrug en het spoor ter hoogte van de Kanaalweg gaan de komende dagen dicht, als voorbereiding op een technisch hoogstandje. Op 12 november wordt het tunneldek voor het nieuwe Kanaalviaduct op zijn plek geschoven.

Vier dagen werk als voorbereiding op hoogstandje in november

Fietsers en voetgangers kunnen vanaf morgen drie dagen lang niet over de Kanaalbrug. Wie vanuit de Professoren- en Burgemeesterswijk naar polderpark Cronesteyn wil en vice versa, moet via de Julius Caesarbrug. De gemeente geeft de omleiding aan met borden. Van zaterdag tot en met maandag rijden er bovendien geen treinen tussen Leiden Lammenschans en Alphen aan den Rijn. De NS zet bussen in.

Gedurende deze vier dagen gaan bouwvakkers dag en nacht aan het werk aan de Kanaalweg. Ze plaatsen damwanden en houten palen, die de afgelopen dagen al klaar lagen op de bouwplaats aan de Melchior Treublaan. De werklieden hebben hiervoor het complete terrein nodig, inclusief het spoor, het fietspad en het voetpad. De spoorbrug en de Kanaalbrug kunnen wel gewoon open voor de scheepvaart.

Na deze klus is het over drie weken tijd om het nieuwe tunneldek op zijn plek te leggen. Deze enorme betonnen plaat vormt het dak van de nieuwe tunnel in de Kanaalweg. Hij draagt het spoor en vervangt de huidige overweg. Het op zijn plaats leggen van dit tunneldek wordt een spectaculaire klus. ,,Het dek komt op wielen te staan en wordt dan naar de juiste plek gereden’’, vertelt een woordvoerster van de gemeente Leiden.

Tribune

De gemeente verwacht dat veel mensen op 12 november willen komen kijken. ,,We willen aan de overkant van het water een plek maken waar vandaan mensen het optimaal kunnen zien. We denken aan een stellage of een tribune. We bekijken nog wat er mogelijk is’’, aldus de woordvoerster. Deze ’kijkplek’ komt vlakbij de waterspeelplaats.

Aannemersbedrijf Max Bögl heeft nog ongeveer een jaar nodig om de tunnel te bouwen. Als het tunneldek er ligt, begint de aannemer met het aanbrengen van funderingspalen. Daarna wordt de tunnel uitgegraven. In de eerste helft van volgend jaar worden de tunnelwanden en -vloer aangelegd. In augustus 2017 moet het Kanaalviaduct klaar zijn.