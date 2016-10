Ook intieme concerten tijdens Popronde

Publiciteitsfoto Stuart Mavis.

LEIDEN - De Popronde, het rondreizende gratis muziekfestival, strijkt donderdag 27 oktober in Leiden neer. In vergelijking met vorig jaar is een aantal nieuwe speelplekken toegevoegd.

Door Theo de With - 18-10-2016, 19:59 (Update 18-10-2016, 21:43)

Veertig steden doen inmiddels mee aan de Popronde. Van Leeuwarden tot Middelburg. In elke stad treden circa 35 opkomende Nederlandse bands op. Door de jaren heen is het festival een springplank gebleken voor bands die nu tot de gevestigde orde behoren: Racoon, Handsome Poets, De Staat, Go Back to the Zoo en Kensington.

De Popronde probeert in een behoefte van beginnende bands te voorzien. Er zijn steeds minder plekken om te spelen.

In Leiden wordt vooral meegedaan door cafés in de stad. Maar ook de beide platenzaken, Velvet en Plato, bieden een podium. Ook de openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat is een speelplek.

De Leidse organisatoren, Saskia van Leeuwen en Aliki Bosman, hebben weer een aantal nieuwe adressen toegevoegd. Zo doen Olivier, Next, Q-bus, Zooma en ’t Kraantje voor het eerst mee aan de Popronde.

Het reguliere programma begint om 19.30 uur, maar al in de loop van de middag beginnen de eerste bands te spelen. De 22-jarige singer-songwriter Jasper Schalks trapt om 16.00 uur af tussen de boeken van de bibliotheek.

Escape Room

De meest intieme concerten van de Leidse Popronde worden gegeven in het Kruithuisje aan de Jan van Houtkade. Dit pandje uit 1485 is een van de oudste bouwwerken van de stad en tegenwoordig in gebruik als escape room.

,,We willen de bezoekers trakteren op een unieke ervaring’’, stelt Saskia van Leeuwen. ,,Hoe gaaf is het om met maar negen anderen misschien wel de nieuwe Kensington te bekijken?’’

Het Kruithuisje biedt twee optredens. Stuart Mavis doet om 17.00 uur het eerste concert. De tweede sessie om 18.00 uur is in handen van Rilan and the Bombardiers. Hiervoor moet gereserveerd worden, voor andere optredens niet.

Popronde, donderdag 27 oktober, 19.30-3.00 uur, binnenstad, Leiden, meer informatie: www.popronde.nl